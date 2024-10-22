Что нужно делать, чтобы отрастить красивые брови

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Рисовать красивые брови сегодня умеют все, но не каждая решится ходить с натуральными, не тронутыми карандашом, тенями и тушью, потому что они явно не дотягивают до идеала. Вот несколько советов по отращиванию натурально красивых бровей.

Фото: stocksnap.io by Allef Vinicius, CC0

Не мешайте бровям расти. Бровям нужно время, чтобы отрасти. В период роста не трогайте их пинцетом или воском. Следуйте двум принципам "взращивания" густых бровей: не выщипывайте мелкие волоски и используйте ускоряющие рост сыворотки, чтобы сократить переходный период. Обратитесь к профессионалу. Придать нужную форму бровям не так просто. Важно избегать перещипывания и подбирать индивидуальную форму дуги. Профессионал поможет избежать этого и подскажет, как правильно удалять волоски. Никакого воска и нитей. Выщипывайте экономно, чтобы не удалять тонкие волоски. Вместо воска и нитей используйте специальные бритвы для коррекции. Они убирают лишние волоски, не раздражая луковицы и не влияя на рост. Добавьте цвета перед тем, как делать коррекцию. Протонируйте брови перед коррекцией, чтобы увидеть их истинную густоту. Не наносите лишней косметики на брови. Избегайте попадания увлажняющих кремов, сывороток, флюидов, тональных основ и корректоров на брови. Они могут повредить волоски и привести к их редеению. Если что-то попало на брови, смойте это лосьоном для снятия макияжа с глаз и протрите ватным диском, смоченным водой.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.



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