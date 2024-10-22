Солнцезащитные средства осенью: почему вам не стоит забывать о SPF даже в холодное время года?

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приходом осени многие из нас начинают забывать о солнцезащитных средствах, считая, что ультрафиолетовые лучи уже не столь опасны. Однако это ошибочное мнение может привести к негативным последствиям для кожи. Рассмотрим, почему SPF-защита важна в любое время года, включая осень.

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Ультрафиолетовые лучи не исчезают

Несмотря на уменьшение солнечного света в осенние месяцы, ультрафиолетовые лучи по-прежнему проникают в атмосферу и могут воздействовать на нашу кожу. UVA-лучи, ответственные за старение кожи и повреждение коллагена, проникают глубоко в дерму и остаются активными даже в облачную погоду. Это означает, что без защиты ваша кожа по-прежнему подвергается риску.

Риск гиперпигментации

Осенью кожа часто восстанавливается после летнего солнца, но именно в этот период могут проявиться последствия прежних солнечных повреждений. Без надлежащей защиты вы можете столкнуться с гиперпигментацией и появлением тёмных пятен. Использование солнцезащитного средства помогает предотвратить эти проблемы и сохранить равномерный тон кожи.

Увлажнение и уход

Многие современные солнцезащитные кремы содержат дополнительные увлажняющие компоненты, которые полезны для кожи в осенний период, когда она может стать сухой из-за холодного воздуха. Наносить SPF-средства вместе с увлажняющими кремами — это двойная защита, которая помогает сохранить вашу кожу красивой и здоровой.

Помните, что защита от солнца важна круглый год. Выбирайте солнцезащитные средства с SPF не ниже 30 и делайте их частью вашего ежедневного ухода за кожей.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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