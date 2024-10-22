Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Chevrolet, Ford и Dodge: три титана на американских дорогах
Цветовая гамма для спальни: создаём атмосферу уюта и комфорта
В Сочи намерены установить исторический рекорд по числу туристов
Древнейшие следы крылатого динозавра обнаружены в Южной Корее
Мясо или рыба: почему для здоровья важно включать оба продукта в рацион
Экс-игрок "Спартака" Гаврилов сообщил, что перешедший в "Зенит" Соболев сидит на лавке
Американские санкции ударили по союзникам России в Египте и ОАЭ
Морс из яблок: степень сладости вы сами корректируете на свой вкус при помощи мёда
В Турции магазины необоснованно завышают цены на товары

Солнцезащитные средства осенью: почему вам не стоит забывать о SPF даже в холодное время года?

1:50
Моя семья » Красота и стиль

С приходом осени многие из нас начинают забывать о солнцезащитных средствах, считая, что ультрафиолетовые лучи уже не столь опасны. Однако это ошибочное мнение может привести к негативным последствиям для кожи. Рассмотрим, почему SPF-защита важна в любое время года, включая осень.

Солнцезащитные средства осенью: почему вам не стоит забывать о SPF даже в холодное время года?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ультрафиолетовые лучи не исчезают

Несмотря на уменьшение солнечного света в осенние месяцы, ультрафиолетовые лучи по-прежнему проникают в атмосферу и могут воздействовать на нашу кожу. UVA-лучи, ответственные за старение кожи и повреждение коллагена, проникают глубоко в дерму и остаются активными даже в облачную погоду. Это означает, что без защиты ваша кожа по-прежнему подвергается риску.

Риск гиперпигментации

Осенью кожа часто восстанавливается после летнего солнца, но именно в этот период могут проявиться последствия прежних солнечных повреждений. Без надлежащей защиты вы можете столкнуться с гиперпигментацией и появлением тёмных пятен. Использование солнцезащитного средства помогает предотвратить эти проблемы и сохранить равномерный тон кожи.

Увлажнение и уход

Многие современные солнцезащитные кремы содержат дополнительные увлажняющие компоненты, которые полезны для кожи в осенний период, когда она может стать сухой из-за холодного воздуха. Наносить SPF-средства вместе с увлажняющими кремами — это двойная защита, которая помогает сохранить вашу кожу красивой и здоровой.

Помните, что защита от солнца важна круглый год. Выбирайте солнцезащитные средства с SPF не ниже 30 и делайте их частью вашего ежедневного ухода за кожей.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Авто
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте Аудио 
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера
Красота и стиль
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
Мясо или рыба: почему для здоровья важно включать оба продукта в рацион
Экс-игрок "Спартака" Гаврилов сообщил, что перешедший в "Зенит" Соболев сидит на лавке
Американские санкции ударили по союзникам России в Египте и ОАЭ
Морс из яблок: степень сладости вы сами корректируете на свой вкус при помощи мёда
Солнцезащитные средства осенью: почему вам не стоит забывать о SPF даже в холодное время года?
В Турции магазины необоснованно завышают цены на товары
Чек-лист для ремонта кухни: как ничего не упустить
Какую машину предпочитают самые богатые люди мира
Учёные назвали неожиданное преимущество физических упражнений
Археологи обнаружили крупнейшее захоронение бронзового века в Моравии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.