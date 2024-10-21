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Как правильно выбрать средство для вашего типа кожи: важные советы

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Кожа является одной из важнейших частей тела. Он защищает вас от воздействия бактерий и вирусов, а также удерживает мышцы вместе. Лицо, в частности, является первой чертой, которую видит большинство людей, поэтому вы всегда должны быть осторожны с видами продуктов, которые вы используете для своей кожи.

Как правильно выбрать средство для вашего типа кожи: важные советы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Некоторые продукты могут быть полезны для типа кожи других людей, но вредны для вас. Вам нужно выбирать средства по уходу за кожей так, как вы считаете нужным. В этой статье мы расскажем о специфике и обо всем, что нужно знать о том, как правильно выбрать средство для своей кожи.

Понимание типа кожи

Очень важно понимать различные типы кожи. Вы не должны наносить что-либо на кожу только потому, что это доступно по цене или просто потому, что люди говорят, что это полезно. Вы всегда должны учитывать, что не все продукты будут вам подходить.

Ингредиенты

Несмотря на то, что есть продукты, которые подходят для того или иного типа кожи, они также могут быть вредны для вашей кожи. Некоторые сыворотки содержат токсичные для кожи ингредиенты. В них может быть что-то, что вызывает высыпания на коже.

Вы должны избегать нескольких ингредиентов, чтобы сохранить здоровую кожу. Определенные ингредиенты для лечения прыщей могут закупорить поры. Некоторые компоненты также могут привести к тому, что ваше лицо станет более жирным.

Вы всегда должны проявлять осторожность при покупке продуктов, особенно тех, которые могут содержать денатурированный спирт. Этот ингредиент вреден для кожи лица.

Средства для использования

Когда вы наконец поймете, какой у вас тип кожи, вы наконец-то сможете отправиться в магазин и купить то, что вам нужно. Существуют натуральные ингредиенты, которые полезны независимо от типа вашей кожи, поэтому вам следует покупать нейтральные продукты в самом начале, пока вы изучаете свою кожу. Добавляйте определенные кислоты и сыворотки только тогда, когда вы уверены.

Когда у вас жирная кожа, вы должны покупать продукты, текстура которых должна быть легкой. Если у вас сухая кожа, вам следует использовать кремовые и бархатные виды сывороток.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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