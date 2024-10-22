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Что нужно знать об интервальном голодании: риски и недостатки

2:08
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Интервальное голодание (ИГ) стало популярным методом снижения веса, привлекая внимание своим простым подходом и обещанием быстрого результата. Однако, несмотря на его плюсы, такая практика имеет свои недостатки, которые стоит учитывать прежде, чем начать.

Что нужно знать об интервальном голодании: риски и недостатки
Фото: Freepik by freepik, PDM

Ограничение калорий и недостаток питательных веществ

При интервальном голодании важно соблюдать калорийный дефицит, что может привести к недостаточному потреблению питательных веществ. Временные рамки для еды часто не позволяют получить все необходимые витамины и минералы. Это может привести к дефициту важных элементов, необходимых для нормального функционирования организма, таким как железо, кальций и витамины группы В.

Проблемы с пищеварением

Изменение режима питания может негативно сказаться на пищеварительной системе. Некоторые люди испытывают запоры, вздутие и дискомфорт в животе из-за резкого изменения привычного рациона. Временные рамки для приема пищи могут также привести к перееданию, что усугубляет проблемы с пищеварением и может снизить эффективность метода.

Влияние на уровень энергии

Интервальное голодание может вызвать усталость и отсутствие энергии, особенно в начале практики. Многие люди сообщают о снижении работоспособности и ухудшении концентрации во время голодания. Это может стать серьезным препятствием для тех, кто ведёт активный образ жизни или занимается спортом.

Эмоциональное состояние и отношения с едой

Голодание может способствовать развитию нездоровых привычек в отношении еды. Некоторые люди могут начать воспринимать еду как источник стресса или ограничения, что может привести к психологическим проблемам, связанным с пищей.

Хотя интервальное голодание может предложить некоторые преимущества для похудения, важно помнить о возможных недостатках и подходить к этой методике с осторожностью. Прежде чем начать, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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