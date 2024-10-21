Рубашка-поло возвращается: как носить её стильно и современно

Рубашка-поло — это незаменимый элемент гардероба, который сочетает удобство и элегантность. Стилист Сергей Бойко считает, что поло заслуживает большего признания: оно универсально и идеально подходит для случаев, которые не требуют формального наряда, но требуют более аккуратного вида, чем футболка. В отличие от неё, рубашка-поло выглядит собраннее, но остаётся такой же удобной и дышащей. Её происхождение связано с теннисом, где Рене Лакост в 1930-х годах разработал первую модель для комфорта на корте.
Чтобы рубашка-поло выглядела стильно, важно правильно подобрать её фасон. Она должна быть приталенной, но не обтягивающей, с рукавами до середины бицепса и длиной, позволяющей носить как заправленной, так и свободной. Стилист советует избегать надевания нижней майки, выставленных воротников и крупных логотипов — они портят вид и добавляют лишний объём. Лучше выбрать поло с минимальным логотипом или без него.
Носите поло с застёгнутой хотя бы одной пуговицей для аккуратного образа, и имейте в коллекции базовые цвета, такие как синий, чёрный и белый, а также более яркие варианты для разнообразия.
Руба́шка по́ло или те́нниска, рубашка для гольфа, футболка поло — трикотажный предмет одежды, имеющий короткую застёжку со стояче-отложным воротником и коротким рукавом.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.