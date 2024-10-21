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Рубашка-поло возвращается: как носить её стильно и современно

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Рубашка-поло — это незаменимый элемент гардероба, который сочетает удобство и элегантность. Стилист Сергей Бойко считает, что поло заслуживает большего признания: оно универсально и идеально подходит для случаев, которые не требуют формального наряда, но требуют более аккуратного вида, чем футболка. В отличие от неё, рубашка-поло выглядит собраннее, но остаётся такой же удобной и дышащей. Её происхождение связано с теннисом, где Рене Лакост в 1930-х годах разработал первую модель для комфорта на корте.

Рубашка-поло возвращается: как носить её стильно и современно
Фото: commons.wikimedia.org by CSIRO, CC BY 3.0

Чтобы рубашка-поло выглядела стильно, важно правильно подобрать её фасон. Она должна быть приталенной, но не обтягивающей, с рукавами до середины бицепса и длиной, позволяющей носить как заправленной, так и свободной. Стилист советует избегать надевания нижней майки, выставленных воротников и крупных логотипов — они портят вид и добавляют лишний объём. Лучше выбрать поло с минимальным логотипом или без него.

Носите поло с застёгнутой хотя бы одной пуговицей для аккуратного образа, и имейте в коллекции базовые цвета, такие как синий, чёрный и белый, а также более яркие варианты для разнообразия.

Уточнения

Руба́шка по́ло или те́нниска, рубашка для гольфа, футболка поло — трикотажный предмет одежды, имеющий короткую застёжку со стояче-отложным воротником и коротким рукавом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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