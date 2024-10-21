Спорт по выходным: как оставаться в форме с плотным графиком

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Спорт в выходные может быть таким же эффективным, как и тренировки, равномерно распределенные по неделе, утверждает фитнес-тренер Наталья Романова. Это подход, называемый "воин выходного дня", помогает людям с плотным графиком оставаться в форме, занимаясь всего два раза в неделю. Исследования подтверждают, что общее количество физической активности важнее её частоты: 150 минут умеренных или 75 минут интенсивных нагрузок за два дня оказывают такое же положительное влияние на здоровье, как и регулярные тренировки в будни.

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Одним из главных преимуществ спортивных выходных является экономия времени. Люди с насыщенным рабочим графиком могут избежать стресса, уделяя тренировкам уикенд, и сохранять баланс между работой и отдыхом. Такой формат позволяет организму лучше восстанавливаться между занятиями, снижая риск выгорания и травм, что особенно важно для людей старше 40 лет. Также спорт в выходные может быть способом провести время с друзьями и семьей на свежем воздухе, что улучшает мотивацию и делает тренировки приятнее.

Чтобы тренировки на выходных были максимально эффективными, Наталья рекомендует комбинировать кардио с силовыми упражнениями, тщательно разминаться перед занятиями и растягиваться после, а также поддерживать высокую интенсивность нагрузок. Можно включать активные виды отдыха, такие как велопрогулки, пешие походы, катание на лыжах или йогу на природе, что разнообразит физическую активность и сделает занятия спортом более увлекательными.

Уточнения



Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.



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