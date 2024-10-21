Универсальность белой рубашки: как создать стильные осенние образы

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Белая рубашка — это базовый элемент гардероба, который остаётся актуальным в любой сезон, особенно осенью. Она универсальна и позволяет создать стильные образы для офиса, прогулок, свиданий и культурных мероприятий. Стилист с 19-летним опытом Маша Ведерникова предложила несколько трендовых сочетаний для осени 2024 года. В прохладные дни рубашку можно комбинировать с трикотажным жилетом или свитером оверсайз, чтобы создать уютный и расслабленный образ. Маша советует подворачивать рукава поверх свитера для лёгкой небрежности.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Также актуальны сочетания с кожаными изделиями — юбками, брюками или шортами, которые добавят наряду дерзости. Куртки-бомберы, тренчи и пальто из искусственного меха отлично дополнят такие комплекты. Белая рубашка прекрасно сочетается с классическими тренчами и удлинёнными пальто, создавая стиль "городской шик". Чтобы подчеркнуть рубашку, можно завязать пояс тренча на спине.

Ещё один тренд — деним. Джинсы прямого кроя или длинные джинсовые юбки остаются в моде. Для удобства можно выбрать кроссовки или ботильоны, а рубашку заправить лишь наполовину, создавая стильный акцент.

Уточнения

Руба́шка (уменьшит., руба́ха, от рус. руб, руби́ть, также верхняя сорочка или классическая сорочка) — вид одежды, относящийся к верхнему нательному белью.



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