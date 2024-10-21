Ирландские волны: как укротить непослушные локоны

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ирландские волны — это уникальная структура волос, которая сочетает прямые и волнистые участки. Обычно верхняя часть волос более прямая, а нижняя — волнистая и завитая. Стилист Евгения Куклина объясняет, что это связано с тем, что нижние слои волос удерживают больше влаги и высыхают дольше, сохраняя кудри, в то время как верхние слои быстрее сохнут и подвергаются большему воздействию окружающей среды, что делает их более прямыми и пушистыми. Такие волосы часто выглядят неровными, особенно если стрижка с "тупым" срезом, где верхние слои утяжеляют пряди.

Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

Чтобы подчеркнуть ирландские волны, важно отказаться от горячих инструментов и химического воздействия. Натуральные локоны могут проявить свою текстуру только при условии правильного ухода. Евгения советует увлажнять и фиксировать волосы: сначала наносить мусс на слегка влажные пряди, а затем гель для фиксации, аккуратно сжимая волосы пальцами, чтобы придать им форму. Для идеальных локонов можно использовать фен с диффузором, но только если волосы здоровые.

Стрижка тоже играет важную роль — она должна быть выполнена с учётом структуры кудрей, чтобы волосы сохраняли свою целостность. Плотные кремы лучше не использовать, так как они утяжеляют волосы, лишая их объема и естественного движения.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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