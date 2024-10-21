Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Автодор" восстановил более 200 км дорог в ДНР
Мошенничество при въезде на Мальдивы: что нужно знать туристам
ТО перед зимним сезоном: обязательные процедуры для автомобиля
Как быстро замариновать лук для салатов, шашлыка и бургеров
Иеромонах Анастасий рассказал о монастыринге как увлечении у молодёжи
Конфликт между Нарылковым и Поповым завершился переломом челюсти
Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за закрытия российского неба
Российских дачников предупредили о новых налогах
Как компрессионный трикотаж помогает избежать тромбоза в полёте

Ирландские волны: как укротить непослушные локоны

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Ирландские волны — это уникальная структура волос, которая сочетает прямые и волнистые участки. Обычно верхняя часть волос более прямая, а нижняя — волнистая и завитая. Стилист Евгения Куклина объясняет, что это связано с тем, что нижние слои волос удерживают больше влаги и высыхают дольше, сохраняя кудри, в то время как верхние слои быстрее сохнут и подвергаются большему воздействию окружающей среды, что делает их более прямыми и пушистыми. Такие волосы часто выглядят неровными, особенно если стрижка с "тупым" срезом, где верхние слои утяжеляют пряди.

Ирландские волны: как укротить непослушные локоны
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

Чтобы подчеркнуть ирландские волны, важно отказаться от горячих инструментов и химического воздействия. Натуральные локоны могут проявить свою текстуру только при условии правильного ухода. Евгения советует увлажнять и фиксировать волосы: сначала наносить мусс на слегка влажные пряди, а затем гель для фиксации, аккуратно сжимая волосы пальцами, чтобы придать им форму. Для идеальных локонов можно использовать фен с диффузором, но только если волосы здоровые.

Стрижка тоже играет важную роль — она должна быть выполнена с учётом структуры кудрей, чтобы волосы сохраняли свою целостность. Плотные кремы лучше не использовать, так как они утяжеляют волосы, лишая их объема и естественного движения.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении
Правда ТВ
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении Аудио 
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Садоводство, цветоводство
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день Аудио 
Как осенью избавиться от слизней
Садоводство, цветоводство
Как осенью избавиться от слизней Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин Россия — спортивная держава. В Уфе завершился форум уверенности Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
NetEase: российские санкции сработали сразу против 36 стран
Настасья Самбурская рассказала, как провела отпуск после слухов о своей свадьбе
Чем отличается обрезка красной и черной смородины
Узнайте больше о своих домашних животных: какие бывают проблемы с психическим здоровьем у кошек
На портале госуслуг запустили сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей
Прилучный упрекнул Муцениеце после судебных тяжб: свои интересы выше интересов детей
Названо худшее время для путешествий на Шри-Ланку, Кубу и в Таиланд
Покрышки из Китая стали выбором большинства россиян: причины и тренды
Малинин: статус чемпиона мира оказывает на меня огромное дополнительное давление
Центробанк может повысить ключевую ставку до 20%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.