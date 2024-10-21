Опасная дружба: к чему приводит совместное использование косметики

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Совместное использование косметических средств может стать источником серьезных проблем для здоровья, предупреждает дерматолог Елена Круглова. Она отмечает, что многие женщины делятся с подругами косметикой, не подозревая, что это может привести к заражению различными инфекциями. Основной риск связан с продуктами, которые контактируют со слизистыми оболочками и кожей. Например, помады и карандаши для губ могут переносить бактерии и вирусы, такие как герпес, что делает их использование небезопасным для других людей.

Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, CC BY-SA 3.0

Также стоит избегать совместного использования средств, которые находятся в баночках. Если подруга не использует шпатель или ватные палочки для набора крема, она может занести бактерии в ваше средство. Это может привести к раздражению кожи и другим нежелательным реакциям. Дезодоранты, хоть и обладают антибактериальными свойствами, не защищают от возможного переноса микробов, особенно если кожа повреждена. Поэтому, даже если производитель указывает на антибактериальный эффект, лучше не рисковать, передавая это средство другим людям.

Особое внимание следует уделить туши для ресниц, которая часто становится предметом "обмена". По словам эксперта, тушь также контактирует со слизистыми оболочками и может стать причиной конъюнктивита и других инфекций глаз. Поэтому делиться ею с подругой крайне нежелательно, даже если кажется, что это безопасно.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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