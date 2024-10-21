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Как можно снять акриловые ногти горячей водой: простой способ

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Как снять ногти при помощи горячей воды

Вещи, которые вам понадобятся:

Как можно снять акриловые ногти горячей водой: простой способ
Фото: Freepik is licensed under Free license
  1. Миска с горячей водой.
  2. Масло для кутикулы или любой увлажняющий крем.

Шаги, которые вам нужно будет выполнить:

  1. Наполните миску водой и начните ее нагревать.
  2. После того, как она станет достаточно теплой, опустите руки.
  3. Замочите ногти в воде примерно на 15-20 минут.
  4. Держите так, пока ногти не начнут отходить.
  5. Используйте заостренный предмет, чтобы отделить акриловый ноготь.
  6. Увлажните кутикулу с помощью масла для кутикулы или любого увлажняющего крема, который подходит вашей коже.

Как удалить оставшийся клей

Вы заметите, что после снятия акриловых ногтей на ногтях остался клей. Вот несколько простых способов, которыми вы можете удалить клей, оставшийся после снятия акриловых ногтей.

Возьмите миску и наполните ее теплой водой и мылом. Нанесите масло для кутикулы на ногти. Погрузите ногти в воду на 15 минут. Теперь, когда клей размягчится, аккуратно соскребите остатки.

Или же используйте буфер для ногтей, чтобы удалить излишки клея. Смойте и увлажните после того, как клей будет удален.

Также можно взять пилочку для ногтей и соскрести излишки клея с ногтей.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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