Чем хороша косметика, в которой используются кофейные зёрна

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Кофеин — активный ингредиент, часто используемый в косметике, особенно в антицеллюлитных средствах. Его высокая химическая активность позволяет ему легко проникать через кожный барьер и стимулировать различные процессы в коже.

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Кофеин выполняет следующие функции:

антиоксидант : усиливает защиту кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, предотвращая старение, потерю упругости и образование морщин;

: усиливает защиту кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, предотвращая старение, потерю упругости и образование морщин; улучшение микроциркуляции сосудов кожи: увеличивает кровоток в коже, что помогает уменьшить отёки под глазами и обеспечивает тонизирующий эффект;

увеличивает кровоток в коже, что помогает уменьшить отёки под глазами и обеспечивает тонизирующий эффект; стимуляция роста волос : кофеин расслабляет мышцы у корней волос, позволяя питательным веществам проникать глубже и ускоряя рост волос;

: кофеин расслабляет мышцы у корней волос, позволяя питательным веществам проникать глубже и ускоряя рост волос; борьба с целлюлитом: кофеин стимулирует дренаж лимфы в жировой ткани, помогая избавиться от токсинов и расщеплённых жиров, что уменьшает проявления целлюлита.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.



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