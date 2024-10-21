Чем хороша косметика, в которой используются кофейные зёрна

Кофеин — активный ингредиент, часто используемый в косметике, особенно в антицеллюлитных средствах. Его высокая химическая активность позволяет ему легко проникать через кожный барьер и стимулировать различные процессы в коже.
Кофеин выполняет следующие функции:
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.
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