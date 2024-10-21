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Чем хороша косметика, в которой используются кофейные зёрна

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Кофеин — активный ингредиент, часто используемый в косметике, особенно в антицеллюлитных средствах. Его высокая химическая активность позволяет ему легко проникать через кожный барьер и стимулировать различные процессы в коже.

Чем хороша косметика, в которой используются кофейные зёрна
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кофеин выполняет следующие функции:

  • антиоксидант: усиливает защиту кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, предотвращая старение, потерю упругости и образование морщин;
  • улучшение микроциркуляции сосудов кожи: увеличивает кровоток в коже, что помогает уменьшить отёки под глазами и обеспечивает тонизирующий эффект;
  • стимуляция роста волос: кофеин расслабляет мышцы у корней волос, позволяя питательным веществам проникать глубже и ускоряя рост волос;
  • борьба с целлюлитом: кофеин стимулирует дренаж лимфы в жировой ткани, помогая избавиться от токсинов и расщеплённых жиров, что уменьшает проявления целлюлита.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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