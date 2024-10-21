Как сделать процесс тестирования косметики в магазине безопасным

Тестеры в магазинах косметики облегчают процесс покупки, но могут быть опасными из-за большого количества пользователей.

Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, CC BY-SA 3.0

Если вы не планируете обновлять состав косметички, тестеры вам вряд ли пригодятся. Они пригодятся для проверки новых средств, но помните, что тестеры могут стать средой обитания для бактерий, плесени и грибка. Вот несколько правил для безопасного тестирования косметики.

Тушь и жидкая подводка. Не стоит тестировать тушь и подводку на ресницах: щеточка может собирать бактерии, которые затем размножаются в тюбике. Нанесите тушь на кончики волос, а подводку — на тыльную сторону руки и подождите 10 секунд, затем разотрите: если рисунок размазан, все в порядке. Порошковые продукты. Тени, румяна и пудра менее опасны в виде пробников, так как бактерии размножаются во влажной среде. Для большей безопасности используйте салфетку для снятия верхнего слоя средства и нанесите тени и румяна на тыльную сторону руки с помощью ватного тампона. Для определения оттенка пудры нанесите её в большом количестве и сравните с тоном кожи: если нет контраста, это ваш оттенок. Губная помада и кремовые косметические средства. Не наносите помаду непосредственно на губы: на ее поверхности скапливается много бактерий. Переверните помаду горизонтально и распределите вещество боковой стороной. Перед тестированием дезинфицируйте средства специальным очищающим средством. Нанесите помаду на подушечки пальцев: так она будет выглядеть почти так же, как на губах. Базовые средства и консилеры. Наносите базовые средства ближе к скулам или на кожу шеи, так как ее тон ровнее. Тональный крем тестируйте на тыльной стороне запястья. Карандаши и щеточки. Держите карандаши-подводки подальше от глаз и наносите на кожу руки. Щеточки лучше протестировать на лице для определения упругости, твердости или мягкости щетины.

Умение тестировать косметику профессионально будет полезным и приятным бонусом к вашим бьюти-навыкам.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Тест (от англ. test «испытание, проверка») или испытание — способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание доступных наблюдению изменений в ней.



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