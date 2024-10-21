Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Луковая шелуха в компосте: секреты успешного разложения
Россиянка завоевала золото на ЧМ по велотреку
Эксперты рассказали про лучшие места для наблюдения за северным сиянием в Исландии
Телескоп Джеймс Уэбб нашёл первую 'вывернутую' галактику
Ум животных: как нейроны влияют на способности
Как сделать гречку невероятно вкусной: 3 проверенных способа
Билл Гейтс назвал искусственный интеллект угрозой, сопоставимой с ядерным оружием и биотерроризмом
10 главных ошибок, которые допускают все водители
Зеркала могут изменить ваш интерьер: топ креативных идей

Как сделать процесс тестирования косметики в магазине безопасным

Моя семья » Красота и стиль

Тестеры в магазинах косметики облегчают процесс покупки, но могут быть опасными из-за большого количества пользователей.

Как сделать процесс тестирования косметики в магазине безопасным
Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, CC BY-SA 3.0

Если вы не планируете обновлять состав косметички, тестеры вам вряд ли пригодятся. Они пригодятся для проверки новых средств, но помните, что тестеры могут стать средой обитания для бактерий, плесени и грибка. Вот несколько правил для безопасного тестирования косметики.

  1. Тушь и жидкая подводка. Не стоит тестировать тушь и подводку на ресницах: щеточка может собирать бактерии, которые затем размножаются в тюбике. Нанесите тушь на кончики волос, а подводку — на тыльную сторону руки и подождите 10 секунд, затем разотрите: если рисунок размазан, все в порядке.
  2. Порошковые продукты. Тени, румяна и пудра менее опасны в виде пробников, так как бактерии размножаются во влажной среде. Для большей безопасности используйте салфетку для снятия верхнего слоя средства и нанесите тени и румяна на тыльную сторону руки с помощью ватного тампона. Для определения оттенка пудры нанесите её в большом количестве и сравните с тоном кожи: если нет контраста, это ваш оттенок.
  3. Губная помада и кремовые косметические средства. Не наносите помаду непосредственно на губы: на ее поверхности скапливается много бактерий. Переверните помаду горизонтально и распределите вещество боковой стороной. Перед тестированием дезинфицируйте средства специальным очищающим средством. Нанесите помаду на подушечки пальцев: так она будет выглядеть почти так же, как на губах.
  4. Базовые средства и консилеры. Наносите базовые средства ближе к скулам или на кожу шеи, так как ее тон ровнее. Тональный крем тестируйте на тыльной стороне запястья.
  5. Карандаши и щеточки. Держите карандаши-подводки подальше от глаз и наносите на кожу руки. Щеточки лучше протестировать на лице для определения упругости, твердости или мягкости щетины.

Умение тестировать косметику профессионально будет полезным и приятным бонусом к вашим бьюти-навыкам.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Тест (от англ. test «испытание, проверка») или испытание — способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание доступных наблюдению изменений в ней.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Еда и рецепты
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие Аудио 
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Авто
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень Аудио 
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Последние материалы
Дочка Киркорова рассказала, за что будет банить своих подписчиков
JDD: мэр Парижа требует выставить ее гидрокостюм в музее
Страны БРИКС встали на путь к финансовой независимости от Запада
Как сделать процесс тестирования косметики в магазине безопасным
Онколог раскрыл, существует ли риск появления рака из-за семечек
Археологи обнаружили древнюю печать с астрономическим объектом
Как носить красную помаду в офисе и выглядеть стильно: советы визажистов
Кравцов: ЕГЭ могут дополнить арабским языком через два года
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Тотальный блэкаут на Кубе: последний звонок руководству страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.