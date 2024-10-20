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Загадочный бордо: стильный маникюр для осенних дней

1:31
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире нейл-арт становится всё более разнообразным и креативным. Осенью 2024 года особенно актуальными становятся оттенки бордового цвета, которые позволяют создавать стильный и элегантный маникюр. Можно попробовать, например, такие стильные бордовые варианты:

Загадочный бордо: стильный маникюр для осенних дней
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
  1. Просто бордовый: классический однотонный маникюр в глубоком винном оттенке.
  2. Вино и золото: сочетание бордового лака с золотыми акцентами, подходящее для праздничных мероприятий.
  3. Яркий акцент: бордовый маникюр с золотым акцентом у кутикулы, добавляющим изюминку коротким ногтям.
  4. Гавайский стиль: летний маникюр в бордовом цвете с яркими тропическими мотивами.
  5. Матовый френч: элегантный матовый маникюр в французском стиле с использованием бордового оттенка.
  6. Квадратный френч: классический французский маникюр с бордовым покрытием на кончиках ногтей.
  7. Бордовый с контуром: минималистичный дизайн с тонкой синей линией, добавленной к бордовому лаку.
  8. Бордовый и розовый: сочетание двух модных оттенков, которое выглядит стильно и современно.
  9. Color block: маникюр с использованием трёх или более цветов, включая бордовый, для создания яркого и запоминающегося образа.
  10. Крокодил из Бургундии: дизайн с животным принтом, выполненный в бордовом цвете, имитирующий кожу крокодила.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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