Выяснилось, какой эффект оказывает на кожу масло косточек малины

Масло из косточек малины обладает мощным антивозрастным эффектом, как утверждает Елена Носкова, основатель и генеральный директор бренда натуральной косметики MeNoAge.
Эксперт отметила, что если кто-то ещё знает о пользе плодов и листьев малины, то об использовании косточек этой ягоды в косметологии знают лишь единицы. А между тем из них изготавливают масло, которое активно используется в антивозрастных средствах.
Масло из косточек малины богато витаминами и другими полезными элементами, такими как витамины E, A, C, B1, B2 и B3, ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, железо, медь, фолиевая кислота, катехины и фитостеролы. Благодаря такому составу, масло помогает решать различные проблемы и подходит для всех типов кожи, сообщает Газета.Ru, цитируя Носкову.
Омолаживающий эффект масла из косточек малины связан с высоким содержанием антиоксидантов.
"Антиоксиданты — витамины E, A, C, железо, медь, катехины — нейтрализуют действие свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение", — объяснила Носкова.
Кроме того, в масле содержатся натуральные UV-фильтры — фитостеролы, которые защищают кожу от ультрафиолетовых лучей.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.