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Выяснилось, какой эффект оказывает на кожу масло косточек малины

1:28
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Масло из косточек малины обладает мощным антивозрастным эффектом, как утверждает Елена Носкова, основатель и генеральный директор бренда натуральной косметики MeNoAge.

Выяснилось, какой эффект оказывает на кожу масло косточек малины
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, CC BY-SA 4.0

Эксперт отметила, что если кто-то ещё знает о пользе плодов и листьев малины, то об использовании косточек этой ягоды в косметологии знают лишь единицы. А между тем из них изготавливают масло, которое активно используется в антивозрастных средствах.

Масло из косточек малины богато витаминами и другими полезными элементами, такими как витамины E, A, C, B1, B2 и B3, ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, железо, медь, фолиевая кислота, катехины и фитостеролы. Благодаря такому составу, масло помогает решать различные проблемы и подходит для всех типов кожи, сообщает Газета.Ru, цитируя Носкову.

Омолаживающий эффект масла из косточек малины связан с высоким содержанием антиоксидантов.

"Антиоксиданты — витамины E, A, C, железо, медь, катехины — нейтрализуют действие свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение", — объяснила Носкова.

Кроме того, в масле содержатся натуральные UV-фильтры — фитостеролы, которые защищают кожу от ультрафиолетовых лучей.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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