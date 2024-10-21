Трендовые стрижки и укладки: выбирайте стиль, который отражает вашу индивидуальность
2:14
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21.10.2024 11:12
Мир моды предлагает нам широкий выбор трендовых стрижек и укладок, каждая из которых отражает определенный стиль и подчеркивает индивидуальность.
Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, PDM
Трендовые стрижки
Каре с челкой. Классический и универсальный вариант, который никогда не выйдет из моды. В этом сезоне актуальны варианты с прямыми, рваными, асимметричными или полукруглыми челками.
Боб. Стрижка боб, в ее различных вариациях: с удлиненными прядями, градуированный, асимметричный, — отлично подходит для любого типа волос и формы лица.
Пикси. Короткие волосы, отлично подчеркивающие черты лица, идеально подойдут смелым и дерзким девушкам.
Многослойные стрижки. Создают объем и текстуру, добавляя хаотичности и жизнерадостности образу.
Рваные концы. Добавляют легкости и динамичности любой стрижке. Трендовые укладки
Гладкие укладки. Элегантный и стильный вариант, подходит для любого случая. Отлично смотрится как на длинных, так и на коротких волосах.
Объемные укладки. Создают воздушный и романтичный образ. Идеальный вариант для тонких волос.
Волнистые волосы. Естественные волны выглядят очень стильно и легко создаются с помощью утюжка или плойки.
Хвосты. Высокие, низкие, боковые — хвосты все еще в моде и предлагают бесчисленное множество вариантов для укладки. Советы по выбору стрижки и укладки
Определите свой тип волос — тонкие, густые, прямые, кудрявые. Выбор стрижки и укладки зависит от особенностей ваших волос.
Учтите форму лица. Правильно выбранная стрижка может выгодно подчеркнуть черты лица и скрыть недостатки.
Обращайте внимание на тренды. Следите за новыми тенденциями в моде и выбирайте стрижку и укладку, которая будет актуальна в текущем сезоне.
Выбирайте трендовые стрижки и укладки, которые отражают ваш стиль и помогут вам чувствовать себя уверенно и красиво.
Уточнения
(лат. Во́лосы pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.
Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру