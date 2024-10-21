Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Краснодарский край возглавил топ-5 популярных у туристов регионов зимой
Как приготовить вкуснейшую пасту с соусом песто: быстрый рецепт
Синоптики предупредили москвичей о похолодании
Аукцион в Башкирии: автомобили должников уходят с молотка
Пушистые попрошайки: что делать, если ваша собака всегда хочет вашу еду
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Резкий рост зарплат дорожных строителей: что предлагает рынок
В России предложили разрешить пассажирам самим сдавать багаж
Сколько времени нужно на тренировку: оптимальная продолжительность для лучшего результата

Вечерний образ: как создать эффектный образ для торжества

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Вечерний выход — это всегда событие! Будь то свадьба, корпоратив или просто вечер в театре, хочется выглядеть неотразимо. Правильно подобранный образ подчеркнет вашу индивидуальность, выделит вас из толпы и подарит уверенность в себе.

Вечерний образ: как создать эффектный образ для торжества
Фото: Freepik by svetlanasokolova, PDM

Шаг 1: Определите дресс-код

Прежде всего, уточните дресс-код мероприятия. Это поможет вам определиться со стилем одежды. Формальный дресс-код предполагает классические платья в пол, смокинги или фраки. Полуформальный допускает коктейльные платья, брючные костюмы, изысканные блузки с юбками. Неформальный стиль позволяет выбрать более свободный образ.

Шаг 2: Подберите платье или костюм

Платье — классический выбор для вечернего образа. Фасон зависит от вашего типа фигуры и стиля. Изящное платья в пол подчеркнут красоту и женственность. Коктейльные платья идеально подходят для более полуформальных/неформальных мероприятий.

Для более смелого образа можно выбрать брючный костюм. Он должен быть изготовлен из качественной ткани и идеально сидеть по фигуре.

Шаг 3: Аксессуары — ключ к завершенности

Аксессуары играют ключевую роль в создании эффектного образа. Подберите украшения, сумку и туфли, которые гармонично дополнят ваш наряд.

Важно обратить внимание на следующие пункты:

  • Цвет. Вечерние образы чаще всего создаются в темных цветах: черном, синем, бордовом, изумрудном. Но не бойтесь добавить ярких акцентов.
  • Материал. Бархат, атлас, шелк — это классика вечерней моды. Но не забывайте о комфорте.
  • Обувь. Туфли на высоком каблуке визуально вытянут силуэт и придадут грациозность.
  • Макияж. Вечерний макияж должен быть ярким и эффектным, но не перегруженным.
  • Прическа. Подберите прическу, которая подчеркнет ваши черты лица и стиль образа.

Помните, что главное — чувствовать себя уверенно и комфортно. Экспериментируйте с образами и найдите свой стиль.

Уточнения

Дресс-ко́д (англ. dress code, DC, «кодекс одежды») — форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают
Садоводство, цветоводство
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают Аудио 
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Садоводство, цветоводство
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Сводка с фронта: появились доказательства потерь ВСУ — более 700 тысяч, ВС РФ подняли флаг на окраине Максимильяновки Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Последние материалы
Ключевые рекомендации врача Кутушова для избавления от токсинов в кишечнике
Ревность, злоба и жадность. В Киеве был праздник, когда там узнали о провале Майи Санду
Массовая миграция в Ковентри: проблемы, с которыми столкнулся город в Англии
Как наслаждаться любимым напитком в самолёте, не тратя ни копейки
Что точно не стоит делать на тренировках: советы для безопасных занятий
Тайна первых клеток: как дождевая вода помогла зарождению жизни
Как подчеркнуть глаза: макияж для любого типа глаз
Певец Газманов признался, что часто испытывает тревогу
Как приготовить сырники с шоколадно-ореховой начинкой
Советы по садоводству: эти неочевидные вещи усложняют вам работу в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.