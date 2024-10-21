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Как подчеркнуть глаза: макияж для любого типа глаз

2:56
Моя семья » Красота и стиль

Глаза — это зеркало души, а их подчеркивание — отличный способ добавить индивидуальности и выразительности своему образу. Но как сделать это эффектно, учитывая особенности каждого типа глаз?

Как подчеркнуть глаза: макияж для любого типа глаз
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Подчеркивание глаз. Универсальные правила

  • Подготовка. Очистите кожу век, используйте праймер для век, чтобы макияж держался дольше.
  • Подбор тона. Подбирайте тени, учитывая цвет ваших глаз. Тени, контрастные с цветом глаз, сделают их ярче.
  • Тушь. Не бойтесь экспериментировать с разными вариантами — удлиняющая, объемная, подкручивающая. Выбирайте тушь, которая подходит вашему типу ресниц.
  • Брови. Правильно оформленные брови подчеркивают глаза и делают взгляд более выразительным.

Макияж для разных типов глаз

  • Глубоко посаженные глаза. Используйте светлые тени на внутреннем уголке глаза и под бровью, чтобы визуально увеличить глаза. Темные тени нанесите в складку века и на внешние уголки, избегая области непосредственно под бровью.
  • Выпуклые глаза. Используйте светлые тени на всем веке, а темные — на внешние уголки, растушевывая их к складке века.
  • Близорукие глаза. Нанесите светлые тени на внутренний уголок, светлые тени на все веко, и темные — на внешние уголки.
  • Далеко посаженные глаза. Нанесите светлые тени на центр века, а темные — на внутренние уголки.
  • Опущенные внешние уголки глаз. Нанесите темные тени на внешние уголки, растушевывая их в сторону виска, создавая эффект "лисий взгляд".
  • Маленькие глаза. Используйте светлые тени на все веко и под бровь, а темные — на внешние уголки, растушевывая их к складке.
  • Большие глаза. Используйте темные тени на складке века и внешних уголках, подчеркивая естественный контур.

Несколько полезных советов

Правило "трех цветов". Используйте три оттенка теней: светлый, средний и темный, чтобы создать глубину и объем.

Прозрачный карандаш. Проведите линию по внутренней слизистой оболочке глаза, чтобы сделать взгляд более свежим.

Подводка. Выбирайте цвет подводки, который подчеркнет цвет ваших глаз.

Нанесение теней. Используйте кисти разного размера, чтобы растушевать тени и создать плавные переходы.

Важно помнить, что макияж — это инструмент, который помогает подчеркнуть вашу естественную красоту, а не прятать ее. Не стесняйтесь пробовать разные варианты и искать свой неповторимый стиль, который сделает вас еще более привлекательной.

Уточнения

Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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