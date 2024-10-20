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Как выбрать идеальную помаду на осень 2024

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время не только обновления гардероба, но и косметички. Зинаида Фомина, опытный визажист и гример, делится актуальными трендами в помадах и блесках для холодного сезона. Первым на повестке дня — малиновая помада, которая становится хитом осени. Этот цвет легко вписывается в дневной и вечерний макияж, а варианты с сатиновым и матовым финишем позволяют выбрать то, что лучше подходит к вашему образу. Зинаида советует держать малиновые блески в косметичке для внезапных вечерних мероприятий.

Как выбрать идеальную помаду на осень 2024
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Персиковая помада — еще один важный элемент осеннего макияжа. Спокойный тон подчеркивает глаза, а с помощью карандаша для губ можно добиться выразительного эффекта. Интересно, что персиковую помаду можно также использовать как румяна и тени, что делает ее универсальным продуктом.

Не обошли стороной и коричневую помаду, которая, хоть и вызывает споры, стала популярной среди бьюти-блогеров. Лучше всего она смотрится на блондиках с светлой кожей и карими глазами, но важно выбирать правильный оттенок, избегая слишком темных вариантов. Карандаш для губ поможет сохранить четкий контур.

Таким образом, осенний макияж обещает быть ярким и многообразным, а эти советы от профессионала помогут сделать вашу косметичку актуальной.

Уточнения

Гигиеническая помада (разг. Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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