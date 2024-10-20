Устойчивость туши: секреты от профессионала

Проблема смазывающейся туши для ресниц знакома многим девушкам, особенно в условиях влажного климата. Визажист Ольга Пахомова поделилась полезными советами, которые помогут сохранить макияж глаз в идеальном состоянии. Первым шагом является использование пудры в области век. Она создаст барьер между ресницами и кожей, что уменьшит вероятность размазывания туши. Ольга рекомендует наносить тушь в минимальном количестве, заменив часть макияжа карандашом или подводкой для глаз, чтобы не перегружать ресницы.
Также важным моментом является выбор водостойкой туши, которая не только устойчива к дождю, но и легко смывается. Эксперт советует комбинировать разные туши: одну для основного слоя, а другую для разделения и удлинения ресниц. Наконец, использование тонального крема на веках также может помочь, создавая дополнительный барьер и предотвращая отпечатки туши. Эти простые лайфхаки помогут сохранить ваш макияж свежим в течение всего дня.
Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи.
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