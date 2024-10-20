Как ухаживать за бородой: секреты от барбера

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Борода снова стала модным трендом среди мужчин, и за ее состоянием требуется тщательный уход. Эксперт в области барберинга, Виталий Нелидов, делится основными правилами, которые помогут поддерживать бороду в идеальном состоянии и выделяться среди остальных. Во-первых, триммер становится незаменимым инструментом для создания симметричной бороды, поэтому стоит выбрать несколько насадок для обработки разных зон лица.

Фото: Freepik by fxquadro, PDM

Во-вторых, важно придавать бороде форму, чтобы избежать неопрятного вида. Лучше обратиться к профессионалу, который поможет выбрать оптимальный стиль. Третье правило — использовать специальный фен и шампунь для бороды, особенно если она длинная. Это необходимо для ухода и предотвращения жесткости волос.

Наконец, окрашивание бороды тоже имеет значение: цвет должен быть однородным и соответствовать цвету волос. Соблюдая эти рекомендации, мужчина сможет создать ухоженный и привлекательный образ, который точно привлечет внимание окружающих.

Уточнения

Борода́ — волосяной покров на нижней части лица и передней части шеи. Один из мужских признаков полового диморфизма у человека, обусловленных выработкой организмом тестостерона.



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