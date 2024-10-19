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Забудьте о сложных ритуалах: простой уход за кожей для подростков

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей — это важный аспект жизни, особенно в подростковом возрасте, когда формируются привычки и возникают первые проблемы с кожей. Эксперт Ирина Созинова подчеркивает, что начинать заботиться о коже стоит рано, чтобы развить здоровые бьюти-привычки и предотвратить будущие проблемы. При этом уход не должен быть сложным и затратным. Достаточно базовой рутины из двух очищающих и одного уходового продукта, чтобы эффективно справиться с такими проблемами, как жирный блеск и акне.

Забудьте о сложных ритуалах: простой уход за кожей для подростков
Фото: flickr.com by homegets.com, CC BY 2.0

Специально для подростков был разработан линейка Seracin от бренда Librederm, которая учитывает особенности юной кожи. Важно выбирать продукты с активными ингредиентами, такими как сера, цинк и салициловая кислота, избегая взрослых компонентов вроде ретинола. Для успешного ухода необходимо использовать мягкие очищающие средства, увлажнять кожу даже при жирном типе и выбирать некомедогенные формулы для макияжа. Главное — не спешить и помнить, что кожа требует времени для адаптации к новому уходу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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