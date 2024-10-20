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Необычные причины выпадения волос: что вы могли упустить

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос — это серьезная проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Часто поиск причин ведется в неверном направлении, что усугубляет ситуацию. Одной из распространенных причин потери волос является пониженный иммунитет. Стресс, высокая нагрузка и отсутствие полноценного отдыха могут вызвать интенсивное выпадение. Важно правильно регулировать свой график и искать методы для снижения стресса.

Необычные причины выпадения волос: что вы могли упустить
Фото: flickr.com by Shylah, CC BY 2.0

Также стоит обратить внимание на медикаменты. Некоторые лекарства, в том числе антидепрессанты и обезболивающие, могут иметь побочные эффекты в виде потери волос, даже если это не указано в инструкции. Кроме того, агрессивные условия окружающей среды, такие как жесткая вода и несбалансированное питание, также негативно сказываются на состоянии волос.

Не стоит забывать и о головных уборах. Частое ношение шапок или других закрывающих головных уборов может привести к недостатку кислорода для кожи головы, что, в свою очередь, тоже может вызвать потерю волос. Особенно это актуально в жаркое время года, когда такое воздействие становится наиболее вредным. Осознанный подход к своему здоровью и внешности поможет предотвратить выпадение волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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