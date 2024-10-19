Как массаж помогает остановить выпадение волос: секреты и техники

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выпадение волос — серьезная проблема, особенно для женщин. Существует множество методов борьбы с этой неприятностью, и выбор подходящего зависит от причин. Если вы заметили, что теряете волосы и объем значительно сократился, важно обратиться к трихологу. Специалист может рекомендовать массаж головы как дополнительный способ стимуляции роста волос.

Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Среди популярных техник массажа — массаж щеткой, который прост и приятен. Используя натуральную щетку, нужно аккуратно массировать кожу головы, начиная от висков и постепенно перемещаясь к затылку и лбу. Также можно попробовать аромамассаж с эфирными маслами, который не только улучшает кровообращение, но и поднимает настроение. Нанесите несколько капель масла на пальцы и мягко массируйте кожу головы, избегая избыточного давления и количества масла, чтобы не вызвать раздражение.

Если причина выпадения волос связана со стрессом, стоит обратить внимание на тайский антистресс-массаж. Начинайте с легких поглаживаний и переходите к более глубокому разминанию мышц. Завершите массаж мягкими поглаживающими движениями, уделяя внимание важным зонам, таким как лоб и теменная область. Перед использованием любых методов массажа рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.