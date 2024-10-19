Как еда может вернуть вашей коже молодость

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильный уход за кожей требует не только внешних средств, но и сбалансированного питания. Диетолог Мирослава Зонченко подчеркивает, что для поддержания здоровья и упругости кожи важно включать в рацион продукты, богатые минералами и витаминами. В числе самых полезных продуктов — авокадо, содержащее витамины Е и С, антиоксиданты и полезные жиры, которые способствуют заживлению и защитят кожу от раздражений. Орехи, такие как грецкие и миндаль, богаты цинком и омега-3, что положительно сказывается на состоянии кожи.

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Цитрусовые соки, особенно апельсиновый и грейпфрутовый, полезны для улучшения обмена веществ и насыщения организма витамином С, хотя их следует употреблять осторожно при заболеваниях ЖКТ. Зеленый чай, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, помогает устранить воспаления и сохраняет увлажненность кожи. Огурцы, состоящие на 90% из воды, также эффективны в борьбе с обезвоживанием кожи, благодаря высокому содержанию витаминов и кремния. Регулярное употребление этих продуктов способствует замедлению старения кожи и поддержанию её здоровья.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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