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Осветляем постакне: маска для лица с апельсиновой цедрой

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Апельсиновая цедра является натуральным отшелушивающим средством, а это значит, что вам не нужно использовать агрессивные химические вещества для лица. Она также помогает контролировать количество кожного сала.

Осветляем постакне: маска для лица с апельсиновой цедрой
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Основное преимущество апельсиновой цедры заключается в том, что она увеличивает выработку коллагена, что помогает восстанавливать повреждённую кожу. В результате она обновляет клетки кожи, что в последствии помогает избавиться от рубцов от угревой сыпи.

Для этой маски вам понадобится одна столовая ложка порошка сушёной апельсиновой цедры и чайная ложка молока.

Если вы не можете найти порошок апельсиновой цедры, вы можете просто сделать его самостоятельно. Вам нужно будет накопить кожуру апельсинов и очистить от белой клетчатки. Затем разложите кожуру на подносе и дайте высохнуть. Обычно для полного высыхания требуется около двух дней. Измельчите высушенную кожуру в кухонном комбайне, и порошок из апельсиновой цедры готов. Его можно хранить в стеклянной банке.

Приготовление

В миске смешайте цедру апельсина и молоко, чтобы образовалась густая паста.
Нанесите эту пасту на лицо и держите десять минут. Смойте холодной водой, чтобы закрыть поры.

Уточнения

Це́дра (от итал. cedro — цитрон) — кожура, наружный окрашенный слой (флаведо) околоплодника плодов различных цитрусовых — померанца (Citrus aurantium), лимона (Citrus limonum), апельсина (Citrus sinensis), мандарина (Citrus nobilis) и грейпфрута (Citrus paradisi).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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