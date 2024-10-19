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Маска для лица от акне: возьмите миндальное молоко и яичный белок

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Яичные белки идеально подходят для вашей кожи, так как они содержат витамины и минералы, которые осветляют и выравнивают кожу. Они также обладают вяжущими свойствами, которые помогают контролировать жирность.

Маска для лица от акне: возьмите миндальное молоко и яичный белок
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Миндальное молоко является отличным натуральным увлажнителем и сделает вашу кожу чрезвычайно эластичной.

Всё, что вам нужно для этой домашней маски для лица от угревой сыпи, это две чайные ложки миндального молока, яичный белок и чайная ложка свежего лимонного сока.

Приготовление

  1. Добавьте все три ингредиента в миску и хорошо перемешайте.
  2. Нанесите на влажное лицо по всей поверхности, избегайте областей вокруг глаз
  3. Держите маску на лице в течение пятнадцати минут, а затем смойте теплой водой.
  4. Чтобы увидеть результаты, используйте эту маску два раза в неделю.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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