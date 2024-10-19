Маска для лица от акне: возьмите миндальное молоко и яичный белок

Яичные белки идеально подходят для вашей кожи, так как они содержат витамины и минералы, которые осветляют и выравнивают кожу. Они также обладают вяжущими свойствами, которые помогают контролировать жирность.
Миндальное молоко является отличным натуральным увлажнителем и сделает вашу кожу чрезвычайно эластичной.
Всё, что вам нужно для этой домашней маски для лица от угревой сыпи, это две чайные ложки миндального молока, яичный белок и чайная ложка свежего лимонного сока.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.