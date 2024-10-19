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Как мобильный телефон старит нашу кожу быстрее солнца

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни, но, хотя мы уже не можем без него обойтись, он оказывает серьёзное влияние на состояние нашей кожи. Специалисты предупреждают, что HEV-излучение, известное как синий свет, который излучают смартфоны, гораздо более вредно, чем УФ-лучи, вызывая преждевременное старение кожи, уменьшение синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты. В результате мы сталкиваемся с проблемами, такими как морщины и темные круги под глазами, которые могут возникать даже из-за неправильной позы при использовании телефона.

Как мобильный телефон старит нашу кожу быстрее солнца
Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Для защиты от негативного воздействия мобильных устройств рекомендуется делать перерывы в общении с ними, а также не использовать гаджет перед сном. Эксперты советуют подбирать средства ухода за кожей, содержащие флавоноиды и SPF, которые могут минимизировать вред от синего света. Простые изменения в привычках и грамотный уход помогут сохранить здоровье кожи, даже если полностью отказаться от телефона невозможно.

Уточнения

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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