Как мобильный телефон старит нашу кожу быстрее солнца

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни, но, хотя мы уже не можем без него обойтись, он оказывает серьёзное влияние на состояние нашей кожи. Специалисты предупреждают, что HEV-излучение, известное как синий свет, который излучают смартфоны, гораздо более вредно, чем УФ-лучи, вызывая преждевременное старение кожи, уменьшение синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты. В результате мы сталкиваемся с проблемами, такими как морщины и темные круги под глазами, которые могут возникать даже из-за неправильной позы при использовании телефона.

Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Для защиты от негативного воздействия мобильных устройств рекомендуется делать перерывы в общении с ними, а также не использовать гаджет перед сном. Эксперты советуют подбирать средства ухода за кожей, содержащие флавоноиды и SPF, которые могут минимизировать вред от синего света. Простые изменения в привычках и грамотный уход помогут сохранить здоровье кожи, даже если полностью отказаться от телефона невозможно.

Уточнения

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.



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