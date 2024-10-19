Время перемен: как стрижка может изменить ваш стиль

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие стилисты отмечают, что прическа играет ключевую роль в создании гармоничного образа, и порой достаточно лишь небольших изменений. Если ваши волосы утратили объем и выглядят не так привлекательно, как сразу после стрижки, это может быть сигналом к обновлению. Отрастающие волосы могут выглядеть плоскими, что делает их менее выразительными.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Кроме того, важно учитывать, насколько ваша прическа гармонирует с формой лица. Неподходящая стрижка может подчеркнуть недостатки, в то время как правильная стрижка подчеркнёт достоинства. Кроме того, если вы изменили свой стиль одежды, это может быть ещё одним поводом для смены причёски.

Будьте уверены, что ваша новая стрижка будет соответствовать вашему текущему стилю и имиджу. Консультация со стилистом поможет вам найти оптимальное решение, подходящее именно вам.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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