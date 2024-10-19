Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные подтвердили: занятия спортом помогают справиться с похмельем
Назван способ установить смартфон и видеорегистратор в машине, чтобы избежать штрафа
Как вырастить пышную пихту: от подготовки почвы до ухода
Александр Ревва устроил с женой фотосессию в стиле острых козырьков
Как колибри экономят энергию ночью
Учёные создали на вулкане площадку для зимовки бабочек-монархов
Развитие детского спорта в разных странах: от массовости до специализации
Врачи объяснили, почему осенью и зимой важно проветривать комнату
Знаменитые российские художники поддержали отдел новейших течений в Третьяковской галерее

Время перемен: как стрижка может изменить ваш стиль

0:57
Моя семья » Красота и стиль

Многие стилисты отмечают, что прическа играет ключевую роль в создании гармоничного образа, и порой достаточно лишь небольших изменений. Если ваши волосы утратили объем и выглядят не так привлекательно, как сразу после стрижки, это может быть сигналом к обновлению. Отрастающие волосы могут выглядеть плоскими, что делает их менее выразительными.

Время перемен: как стрижка может изменить ваш стиль
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Кроме того, важно учитывать, насколько ваша прическа гармонирует с формой лица. Неподходящая стрижка может подчеркнуть недостатки, в то время как правильная стрижка подчеркнёт достоинства. Кроме того, если вы изменили свой стиль одежды, это может быть ещё одним поводом для смены причёски.

Будьте уверены, что ваша новая стрижка будет соответствовать вашему текущему стилю и имиджу. Консультация со стилистом поможет вам найти оптимальное решение, подходящее именно вам.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Скрытые угрозы: болезни, которые могут передаться от кошек
Домашние животные
Скрытые угрозы: болезни, которые могут передаться от кошек Аудио 
Зачем опытные хозяйки замораживают сметану
Еда и рецепты
Зачем опытные хозяйки замораживают сметану Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Учёные воссоздали древний поминальный славянский обряд
Функциональный тренинг: путь к силе и здоровью
Выступление Шамана за 16 млн рублей на патриотическом концерте сравнили с пиром во время чумы
ГАИ назвала 3 простых способа самостоятельно защитить машину от угона
Правила ухода за чесноком: как избежать однозубковости
Актёр Марк Эйдельштейн ответил на сравнение с Тимоти Шаламе
Екатерина и Александр Стриженовы отпраздновали 37 лет со дня свадьбы: обвенчались тайно
Как мобильный телефон старит нашу кожу быстрее солнца
Бывший вице-президент нефтяной компании выпал из окна
Почему птичий грипп обходит Австралию стороной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.