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Дерзкие стрижки, которые скроют возраст: узнайте больше

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Ася Шубина, опытный стилист и колорист, делится советами о том, как выбрать прическу для женщин элегантного возраста. Она подчёркивает, что регулярная смена стиля может не только освежить образ, но и скрыть возрастные изменения. Одной из рекомендованных стрижек является пикси, которая акцентирует на длине шеи и требует минимального ухода. Ася уверена, что не стоит бояться короткой длины, так как она может принести много плюсов.

Дерзкие стрижки, которые скроют возраст: узнайте больше
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Для тех, кто не готов к резким переменам, она советует каскады и градуированные стрижки. Они подходят для волос средней длины и создают визуальный объём, даже на тонких прядях, скрывая недостатки овала лица.

Также универсальный боб — это классический выбор, который подходит практически всем. Ася предлагает разные варианты боба, включая удлиненные пряди или короткие варианты с чёлкой, позволяя каждой женщине найти свой идеальный стиль.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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