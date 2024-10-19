Здоровая кожа без морщин: какие привычки мешают сохранить молодость

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для сохранения молодости и красоты кожи важно не только пользоваться правильной косметикой, но и избегать вредных привычек, которые могут способствовать раннему старению. Самое лучшее решение — обратиться к косметологу за индивидуальной консультацией, но есть общие советы, которые помогут улучшить состояние кожи.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Одной из самых распространённых вредных привычек является частое прикосновение к лицу. Это может привести к ранним морщинам, особенно в области вокруг глаз, где кожа очень нежная. Подпирать лицо рукой тоже нежелательно, так как появляются заломы, от которых сложно избавиться.

Ещё одна ошибка — передерживание глиняных масок. Они прекрасно работают на жирной и проблемной коже, но если оставить их на лице слишком долго, кожа пересушивается и появляются морщины. Важно соблюдать инструкцию и не превышать рекомендованное время нанесения.

Любительницам скрабов стоит быть осторожными. Косметологи всё чаще советуют перейти на более щадящие пилинги, поскольку грубые частицы в скрабах могут повредить кожу и даже стать причиной воспалений. Если вы всё же используете скраб, делайте это не чаще одного раза в две недели.

Ещё одна важная деталь ухода за кожей — это чистота полотенец. Редкая смена полотенец может привести к накоплению бактерий, что негативно скажется на состоянии кожи. Многие специалисты советуют переходить на бумажные полотенца, чтобы минимизировать риск загрязнений.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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