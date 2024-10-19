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Секреты идеальной увлажнённой кожи: как сохранить красоту и свежесть

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Сухость кожи — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие независимо от типа кожи, особенно в холодное время года, когда включается отопление.  Даже обладательницы жирной кожи могут замечать стянутость и дискомфорт. Чтобы вернуть коже свежесть и увлажнённость, можно воспользоваться эффективными салонными и клиническими процедурами.

Секреты идеальной увлажнённой кожи: как сохранить красоту и свежесть
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Молочный пилинг — одна из самых безопасных и мягких процедур, подходящая для любого типа кожи. Он помогает очищать поры, удалять черные точки и глубоко увлажнять благодаря молочной кислоте. Этот пилинг обеспечивает равномерное распределение влаги, предотвращая ее быстрое испарение, что позволяет коже дольше оставаться увлажнённой и напитанной.

Мезотерапия — методика, в которой используются индивидуально подобранные составы с гиалуроновой кислотой. Она не только увлажняет кожу, но и помогает бороться с другими проблемами, такими как потеря тонуса и воспаления. Важно, чтобы процедура проводилась профессиональным дерматологом в медицинских условиях.

Биоревитализация популярна среди женщин старше 35 лет. В зависимости от потребностей кожи она может быть профилактической или лечебной. Эта методика помогает доставить полезные вещества в глубокие слои кожи, чего невозможно добиться с помощью обычных кремов и эмульсий.

Для ухода за сухой кожей тела подойдёт талассотерапия. Обертывания с водорослями и глиной помогают увлажнять и восстанавливать кожу, улучшая циркуляцию крови и ускоряя регенерацию.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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