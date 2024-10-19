Как не ошибиться с цветом волос: важные моменты для будущих блондинок

0:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины мечтают стать блондинками, но не каждой идеально подходит такой образ. Чтобы избежать разочарования после окрашивания, стоит учитывать несколько важных моментов.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Во-первых, необходимо определить свой естественный цвет волос — некоторые тёплые оттенки не подходят для окрашивания в блонд.

Во-вторых, следует рассмотреть оттенок кожи: смуглым дамам или обладательницам оливковой кожи блонд может не подходить.

Необходимо также учитывать цвет глаз, так как гармоничное сочетание с оттенком волос не менее важно для образа.

Учитывая все эти факторы, вы сможете выбрать идеальный блонд для себя.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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