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Как сохранить цвет волос: простые лайфхаки от стилиста

1:19
Моя семья » Красота и стиль

После окрашивания волос важно соблюдать несколько простых, но эффективных правил, чтобы цвет сохранялся дольше, а волосы оставались здоровыми и ухоженными. Стилист Игорь Светликов рекомендует заранее приобрести уходовые средства для окрашенных волос, начиная с шампуня, и уточнить у мастера, какие еще продукты могут понадобиться. Часто это кондиционер и несмываемые средства, а также термозащита, если вы делаете укладки с горячими приборами. При сложном колорировании может быть полезным подобрать оттеночные средства для поддержания цвета дома.

Как сохранить цвет волос: простые лайфхаки от стилиста
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Перед окрашиванием не рекомендуется мыть голову, чтобы краска лучше проникала в волосы. После процедуры также следует подождать хотя бы два дня перед первым мытьем, чтобы пигмент закрепился. Для укрепления волос рекомендуется использовать питательные маски заранее, за несколько дней до окрашивания. Еще один важный момент — подбирать уходовые продукты того же бренда, который производит краску, используемую вашим мастером. Это поможет избежать нежелательных реакций. Если вода в кране жесткая, стоит использовать смягчающие средства, так как хлор и жесткость воды могут быстро вымывать цвет.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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