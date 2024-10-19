Осенний тренд: мужские стрижки, которые меняют образ без усилий

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень приносит желание обновлений, и самый простой способ изменить образ — новая прическа. Стилист Галина Тоторина рассказала о самых актуальных мужских стрижках сезона, которые сочетают естественность, разнообразие стилей и индивидуальность. В их числе — объемная стрижка помпадур, кроп с текстурой на макушке и небрежный квифф.

Фото: commons.wikimedia.org by CSIRO, CC BY 3.0

Помпадур отличается длинными прядями на макушке и короткими волосами на затылке и висках. Она придает образу элегантность и визуально удлиняет лицо, подчеркивая мужественность. Прическа может выполняться с различными вариантами переходов, от мягких до резких, и подходит как для прямых, так и для кудрявых волос.

Кроп с текстурой — универсальная короткая стрижка, которая выглядит стильно и ухоженно, не требуя много усилий. Она популярна среди мужчин, ценящих время, поскольку отрастает аккуратно и подходит для разных форм лица. Варианты кропа включают французский кроп с короткой челкой, придающий строгость, и более расслабленный, небрежный стиль.

Небрежный квифф идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть естественно, но эффектно. Прическа сочетает взъерошенные пряди на макушке с короткими висками и затылком. Несмотря на свой легкий и неформальный вид, квифф требует регулярного ухода и стайлинговых средств для поддержания формы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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