Микротоки: секрет упругой и свежей кожи без боли

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Микротоковая терапия набирает популярность благодаря своей эффективности и мягкому воздействию на кожу. Эта процедура использует низкочастотный ток, который, проходя через мышцы, стимулирует их сокращение, что способствует повышению тонуса кожи и улучшению её состояния. Как объясняет дерматолог и косметолог Мария Глобина, микротоки помогают бороться с отёчностью, потерей упругости, сухостью, воспалениями и даже с куперозом. Процедура обычно безболезненна, однако может вызывать дискомфорт у людей с металлическими конструкциями во рту.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Микротоковая терапия подходит тем, кто хочет вернуть упругость коже и избавиться от отёчности. Тем не менее, проведение курса процедур возможно только после консультации с врачом, который определит индивидуальные особенности пациента. Абсолютными противопоказаниями к применению микротоков являются кардиостимуляторы, беременность, эпилепсия и психические расстройства. Также процедура требует осторожного подхода, если у пациента есть филлеры в обрабатываемой зоне. В остальных случаях решение о проведении терапии принимается индивидуально.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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