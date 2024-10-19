Три повседневные привычки, которые ускоряют старение кожи лица

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа — самый большой орган нашего тела, и ее состояние напрямую зависит от наших привычек и образа жизни. С возрастом процессы восстановления кожи замедляются, и некоторые наши повседневные действия могут способствовать преждевременному старению. Специалисты выделяют несколько привычек, которые могут негативно сказываться на состоянии кожи лица.

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Одной из таких привычек является избыточное потребление кофе. Кофе обезвоживает организм, что сказывается на состоянии кожи, особенно если пить его больше двух чашек в день. Чтобы избежать обезвоживания, специалисты рекомендуют пить стакан воды на каждую чашку кофе.

Другая распространенная ошибка — привычка спать лицом в подушку. Это приводит к заломам и мелким морщинкам, особенно вокруг носа, губ и глаз. С возрастом кожа становится менее эластичной, поэтому такие складки могут оставаться надолго. Лучше учиться спать на спине или избегать сильного смещения кожи лица во время сна.

Кроме того, важно умываться сразу после возвращения домой, а не откладывать это на поздний вечер. В течение дня на коже скапливаются частицы грязи и кожного сала, что затрудняет дыхание кожи. Рекомендуется очищать лицо максимум через час после прихода домой, чтобы поддерживать его здоровье и свежий вид.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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