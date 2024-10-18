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Когда нельзя делать ультразвуковую чистку: дерматолог объясняет

1:19
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Процедура ультразвуковой чистки лица может быть полезна для улучшения состояния кожи, однако существуют состояния, при которых она противопоказана. Дерматолог Любовь Евсеева объясняет, что перед процедурой важно учитывать наличие кожных заболеваний и повреждений. Так, при герпесе процедура невозможна, поскольку пузырьки могут легко распространиться на здоровые участки кожи, особенно если сукровица попадет на них. Важно дождаться полной ремиссии перед проведением любых чисток.

Когда нельзя делать ультразвуковую чистку: дерматолог объясняет
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Порезы и ссадины также являются противопоказанием. Даже небольшие повреждения могут привести к раздражению и серьезным последствиям, таким как разрыв сосудов. Косметолог посоветует сначала вылечить кожу до полного восстановления.

Хотя чистка часто помогает при акне, проводить ее нельзя во время обострения. При тяжелых формах угрей или во время лечения ретиноидами кожа становится особенно чувствительной, и процедура может нанести вред. Также противопоказанием является купероз, так как повышенная ломкость сосудов приводит к покраснениям и раздражению. В случае легких проявлений купероза возможна мануальная чистка без распаривающих средств.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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