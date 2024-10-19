Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Объемные, блестящие и здоровые волосы — это то, к чему стремятся многие, но с возрастом и естественными факторами густота прядей может уменьшаться, а укладка быстро теряет форму. Однако стилист Евгения Куклина раскрыла несколько эффективных приемов, которые помогут сделать прическу более объемной и живой. Первый шаг к объемным волосам — правильная стрижка. Если волосы прямые, можно сделать легкую биозавивку и стрижку с подвижными слоями, что придаст пышности и объема. Для кудрявых и волнистых волос Евгения советует регулярно подстригаться, чтобы пряди не выглядели слишком длинными и плоскими.

Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Еще один способ создать иллюзию густоты — играть с цветом волос. Техники вроде контурирования или прикорневого затемнения добавляют глубину за счет сочетания светлых и темных оттенков, однако важно избегать агрессивных красителей, чтобы не ослабить пряди. Также стоит заменить тяжелые средства на гели на водной основе, которые не утяжеляют волосы и позволяют сохранить живую текстуру.

Для быстрого эффекта можно использовать клипсы для наращивания, выбрав текстуру, похожую на натуральные волосы. Но носить их нужно с умом и не забывать о естественном уходе за локонами. Наконец, простое изменение пробора может придать объем, особенно если применить технику "прикорневой укладки" с микро-зажимами. Все эти советы помогают добиться желаемого объема и сохранить здоровый вид волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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