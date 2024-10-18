Как сделать укладку, которая продержится весь день: советы эксперта

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильная и стойкая укладка волос начинается с мытья головы — этапа, который многие недооценивают. По словам стилиста и визажиста Малены Голубь, важно мыть волосы шампунем дважды: первый раз для удаления загрязнений, второй — для тщательного очищения кожи головы. Кондиционер или маску следует наносить на волосы с отступом от корней на 2-5 см, чтобы избежать утяжеления и быстрого загрязнения волос.

Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Далее необходимо тщательно просушить прикорневую зону, используя стайлинговый спрей для объема. Чтобы волосы выглядели пышными, Голубь советует опустить голову вперед и просушить корни феном, при этом помогая расческой для дополнительного объема. Следующий шаг — нанесение фиксирующего стайлинга, который нужно распределить по всей длине волос с расстояния примерно 30 см и расчесать для равномерного покрытия. Такой подход обеспечивает естественность и стойкость укладки, даже на тонких волосах.

Закрепить результат можно с помощью сухого лака, который, в отличие от влажного, не склеивает пряди и придает им матовость. Преимущество сухого лака в том, что его можно легко счесать, сохраняя возможность изменить прическу в течение дня. Вся процедура помогает не только поддерживать объем и форму, но и делает волосы более послушными, что позволяет укладке держаться весь день.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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