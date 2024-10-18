Обновление кожи без макияжа: простые рекомендации на неделю

Отказ от использования туши и геля для бровей на несколько дней может значительно улучшить состояние ресниц и бровей. Регулярное применение туши ослабляет ресницы и может привести к их выпадению. Однако, если сделать паузу и дать ресницам отдохнуть, вы заметите их укрепление и уплотнение. В это время полезно питать ресницы маслами и избегать трения глаз. Для роста бровей можно использовать никотиновую кислоту, если нет аллергии на данный компонент. Благодаря весеннему восстановлению, к лету вам не придется активно прокрашивать брови и ресницы, так как их состояние заметно улучшится.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Кроме того, кожа будет легче дышать без нескольких слоев тонального крема. Тем не менее, важно не забывать об увлажнении и поддержании обновления кожных клеток. Игнорирование этих процессов может привести к ухудшению цвета лица и утолщению верхнего слоя кожи, что сделает нанесение макияжа более сложным. Используйте это время, чтобы восстановить недостающие элементы и улучшить состояние кожи, чтобы летом можно было сократить использование декоративной косметики.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.