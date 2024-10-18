Как энзимы могут преобразить вашу кожу: секреты от косметологов

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Энзимы, или ферменты, представляют собой белковые молекулы, которые синтезируются в клетках и ускоряют биохимические реакции. В бьюти-индустрии они активно используются для деликатного очищения и обновления кожи, находя свое место в пилингах, очищающих средствах и масках. Когда ферменты попадают на поверхность кожи, они начинают разрушать связи между частицами рогового слоя, способствуя отшелушиванию мертвых клеток и улучшая текстуру кожи. В отличие от AHA-кислот, энзимы действуют более мягко, что делает их безопасными даже для чувствительной кожи. Они могут использоваться круглый год, независимо от возраста и гормонального фона.

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Существует несколько типов энзимов: растительные и бактериальные. К растительным относятся бромелайн из ананасов и папаин из папайи, которые способствуют очищению кожи и уменьшают воспаления. Бактериальные ферменты, такие как протеаза и липаза, помогают улучшить увлажнение и избавляются от себума, что особенно полезно для проблемной кожи. Главное преимущество энзимов — их гипоаллергенность и возможность сочетания с другими средствами. Они не разрушают липидный барьер кожи и не вызывают пигментации. Регулярное использование средств с энзимами позволяет заметно улучшить состояние кожи при минимальных усилиях.

Уточнения

Ферме́нты (от лат. fermentum «закваска»), или энзи́мы (от греч. ζύμη, ἔνζυμον «закваска»), — обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.



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