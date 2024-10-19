Из-за чего могут ломаться волосы: самые распространённые причины

Волосы являются отражением здоровья человека, и их состояние может многое рассказать о его общем самочувствии. Ломкость, тонкость, сухость и мутность волос могут быть вызваны различными проблемами в организме, неправильным питанием и вредными привычками. Точную причину может определить только специалист — трихолог, терапевт или эндокринолог.
Чтобы избежать ломкости волос, следует следить за их состоянием, правильно питаться, избегать стрессовых ситуаций, аккуратно обращаться с волосами при укладке и окрашивании, использовать качественные средства для ухода. Если проблема не решается, необходимо обратиться к специалисту для выявления и устранения причины.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
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