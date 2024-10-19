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Из-за чего могут ломаться волосы: самые распространённые причины

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Волосы являются отражением здоровья человека, и их состояние может многое рассказать о его общем самочувствии. Ломкость, тонкость, сухость и мутность волос могут быть вызваны различными проблемами в организме, неправильным питанием и вредными привычками. Точную причину может определить только специалист — трихолог, терапевт или эндокринолог.

Из-за чего могут ломаться волосы: самые распространённые причины
Фото: flickr.com by Shylah, CC BY 2.0
  1. Проблемы со здоровьем часто становятся причиной ломкости волос. У женщин волосы могут ломаться из-за анемии, вызванной дефицитом железа, что нарушает клеточные функции в тканях. Также ухудшение усвоения важных витаминов и микроэлементов может быть связано с проблемами желудочно-кишечного тракта и кариесом.
  2. Дефицит питательных веществ из-за неправильного питания или строгих диет также может привести к ломкости волос. Вегетарианцам особенно тяжело, так как для здоровых волос необходимы белки и жиры животного происхождения.
  3. Стресс также влияет на состояние волос, заставляя организм перенаправлять ресурсы на жизненно важные функции. Сильный стресс может привести к ухудшению роста волос и их общему состоянию.
  4. Окрашивание и использование стайлеров также негативно влияют на состояние волос. Красители поднимают чешуйки кутикулы, что приводит к серьёзным повреждениям. Термическое воздействие также вызывает сухость и ломкость волос.
  5. Ошибки в уходе, такие как использование неподходящих шампуней, отсутствие бальзамов и масок, неправильное мытьё и выбор расчёсок, также могут быть причиной ломкости волос. Важно ухаживать за волосами правильно и внимательно.

Чтобы избежать ломкости волос, следует следить за их состоянием, правильно питаться, избегать стрессовых ситуаций, аккуратно обращаться с волосами при укладке и окрашивании, использовать качественные средства для ухода. Если проблема не решается, необходимо обратиться к специалисту для выявления и устранения причины.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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