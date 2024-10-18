Стилист рассказала о самых актуальных моделях юбок сезона осень-зима 2024-25

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Осенью и зимой 2024 года в моду войдут юбки-миди из плотного трикотажа и прямые или расклешённые твидовые модели. Также популярными останутся джинсовые юбки благодаря их универсальности и практичности.

Фото: flickr.com by Bramblewood Fashion, CC BY 2.0

Стилист Варвара Ферштут рекомендует комбинировать джинсовую юбку с укороченным жакетом, блузкой, лонгсливом, свитером и ботильонами для создания стильного образа. Беспроигрышным вариантом в холодный сезон станет прямая или расклёшённая твидовая юбка, а также модель из замши.

Для завершения образа с замшевой юбкой можно использовать твидовый или кожаный жакет и джинсовую рубашку. Также стоит обратить внимание на юбки из плотного трикотажа длиной до середины икры, которые часто продаются в комплекте с верхом.

Как сообщает сайт Москва 24, в тренде будут юбки с разрезом, которые делают образ элегантным и стройнят фигуру.

"Разрез делает образ элегантнее, а силуэт — стройнее и выше за счет дополнительных вертикальных линий. К тому же в таких юбках всегда комфортно: в отличие от узких моделей, варианты с разрезом не стесняют движений при ходьбе", — объяснила Варвара Ферштут.

При выборе цвета стилист советует выбирать классические оттенки чёрного, бежевого, молочного, шоколадного или бургунди, а также модные зелёные, оливковые, фисташковые и шалфейные тона.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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