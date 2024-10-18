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Причины отеков и простые решения для их устранения

1:20
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Часто даже люди с нормальным весом выглядят опухшими и уставшими, и одной из главных причин этого является задержка жидкости в организме. Нутрициолог Юлия Шарапова делится рекомендациями, как избавиться от отеков и улучшить общее самочувствие. Прежде всего, стоит обратить внимание на здоровое питание: следует ограничить потребление соли, сахара и обработанных продуктов, так как они способствуют задержке жидкости.

Причины отеков и простые решения для их устранения
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Поддержание здорового веса также критично, поскольку избыточный вес негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Регулярная физическая активность улучшает кровообращение и помогает уменьшить отеки. Лимфодренажные упражнения, такие как "Тараканчик", активизируют работу лимфатической системы и метаболизм. Нельзя забывать о соблюдении питьевого режима и отказе от вредных привычек, так как алкоголь и курение могут усугубить ситуацию.

Достаточный сон и контроль за артериальным давлением также способствуют уменьшению отеков. Юлия рекомендует пить Иван-чай с мелиссой, который помогает очищать кишечник и обновлять лимфу. Если проблема сохраняется, стоит обратиться к специалисту для получения профессиональной консультации.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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