Как выбрать идеальную стрижку в зависимости от формы лица

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор правильной стрижки — это важный процесс, который требует учета формы лица. Стилист и колорист Алекс Новиков делится рекомендациями по выбору стрижки для разных форм. Для круглого лица, например, лучше избегать челки, так как она подчеркнет округлости. Вместо этого стоит выбирать многослойные стрижки, которые отвлекут внимание и скроют уши. Прямоугольному лицу подойдут стрижки с массивной челкой, а вот пышные прически на макушке следует избегать.

Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, PDM

Для квадратного лица рекомендуется симметричная или косая челка, а каскад до плеч — отличный выбор. Треугольное лицо позволяет экспериментировать с различными стрижками, включая ультракороткие челки и каре, что делает его более универсальным.

Учитывая эти советы, можно легко найти подходящую стрижку, которая будет подчеркивать достоинства и скрывать недостатки лица.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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