Как ежедневное употребление воды восстанавливает кожу: 5 главных преимуществ

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Выводит токсины

Одним из самых простых способов, с помощью которых вода помогает вашему телу и коже, является выведение токсинов. Вода является неотъемлемой частью процесса выживания клеток. Она доставляет питательные вещества в клетку и выводит токсины. Когда у вас есть здоровые клетки кожи, у вас будет естественное сияние. Вода действительно оздоравливает кожу.

Фото: commons.wikimedia.org by MrO7aid22, CC BY-SA 4.0

Уменьшает последствия старения

Увлажненная кожа дольше сохраняет свою эластичность, помогая вам дольше выглядеть моложе. Увлажнение предотвращает дряблость и появление морщин.

Когда вы обезвожены, ваша кожа может выглядеть отечной, потому что ваше тело удерживает воду.

Профилактика акне

Употребление достаточного количества воды сохранит баланс воды и жира, снизив вероятность избытка жира, который запускает цикл закупорки пор. Конечно, это не значит, что вы не должны отшелушивать и регулярно умываться. Умывание водой помогает удалить омертвевшие клетки кожи и грязь.

Увлажняет кожу

Недостаток увлажнения вызывает сухость кожи, которая затем начинает чесаться. Если вы будете чесаться, кожа будет трескаться и шелушиться, что может вызвать инфекцию. Поддержание водного баланса позволяет избежать этой проблемы.

Подтягивает кожу

С возрастом кожа теряет эластичность. Это одна из причин, по которой у вас развивается дряблость кожи, и многие люди обращаются к подтяжке лица. Тем не менее дряблость кожи также может произойти, если вы сильно потеряли вес. Когда эластичность снижается, кожа не может восстановиться. Удивительно, но вода не только помогает клеткам функционировать. Она также стимулирует выработку коллагена. Это то, что делает вашу кожу эластичной.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.



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