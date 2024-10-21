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Перманентный макияж: кому стоит воздержаться от процедуры?

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Перманентный макияж — это популярная процедура, позволяющая сохранить идеальный вид макияжа на длительный срок. Однако, несмотря на свои преимущества, она подходит не всем. Важно знать, кому следует воздержаться от этой процедуры, чтобы избежать нежелательных последствий.

Медицинские противопоказания

Одним из основных факторов, ограничивающих возможность проведения перманентного макияжа, являются определённые медицинские состояния. Люди с заболеваниями кожи, такими как экзема или псориаз, могут столкнуться с обострением симптомов. Также противопоказаны процедуры при наличии инфекционных заболеваний, таких как герпес, так как это может вызвать осложнения.

Аллергия и чувствительность кожи

Если у вас есть склонность к аллергическим реакциям или повышенная чувствительность кожи, перманентный макияж может стать причиной серьёзного дискомфорта. Аллергия на пигменты или анестетики, используемые во время процедуры, может привести к воспалению и зуду. Перед проведением процедуры обязательно пройдите тест на аллергию.

Беременность и лактация

Беременным и кормящим женщинам также стоит воздержаться от перманентного макияжа. Изменения гормонального фона могут повлиять на результат, а также существует риск для здоровья как матери, так и ребёнка.

Перед принятием решения о проведении перманентного макияжа важно проконсультироваться с квалифицированным специалистом и оценить все возможные риски. Лучше заранее выявить противопоказания, чтобы сохранить здоровье и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация — внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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