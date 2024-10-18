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Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом

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Японки используют бобы адзуки в качестве отшелушивающего средства. Эта красная фасоль предназначена не только для употребления в пищу, но и используется для скрабирования кожи. Она также богата антиоксидантами и содержит природные пенообразователи, например сапонин, которые могут очистить вашу кожу и сузить поры. Японки измельчают эти бобы и используют их в качестве скраба, чтобы получить мягкую и эластичную кожу.

Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Сбалансированное питание тоже имеет важное значение в японском уходе за кожей. Японские женщины употребляют продукты, богатые омега-3 жирными кислотами и витаминами. Они уменьшают воспаление в организме и выводят все токсины. Это один из их секретов борьбы со старением.

Рисовые отруби хорошо использовать в качестве скраба как для ухода за лицом, так и для ухода за телом. Они помогают бороться с признаками старения и лечат пигментацию. Этот продукт наполнен питательными веществами и, как известно, делает кожу подтянутой и мягкой.

Японские женщины включают витамин С как в уход за кожей, так и в рацион. Это связано с тем, что это основной ингредиент, который обеспечивает сияющую кожу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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