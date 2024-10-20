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Сельдереевый сок: может ли он стать вашим идеальным союзником в борьбе с лишним весом?

1:20
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Сельдереевый сок стал популярным напитком среди тех, кто стремится похудеть и улучшить свое здоровье. Низкая калорийность и богатый состав делают его привлекательным выбором для диет. Однако помогает ли на самом деле сельдереевый сок в процессе снижения веса? Давайте разберёмся.

Сельдереевый сок: может ли он стать вашим идеальным союзником в борьбе с лишним весом?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Низкокалорийный продукт

Сельдерей — это продукт с очень низкой калорийностью. В 100 граммах овоща содержится всего около 16 калорий. Это означает, что сельдереевый сок можно употреблять в больших количествах без страха набрать лишние килограммы. Напиток насыщает организм витаминами и минералами, при этом не перегружая его калориями.

Ускорение обмена веществ

Сельдерей содержит клетчатку, которая способствует улучшению пищеварения и помогает ускорить обмен веществ. Хороший обмен веществ важен для снижения веса, так как позволяет организму эффективно сжигать калории. К тому же клетчатка дает чувство сытости, что помогает контролировать аппетит и уменьшить количество потребляемой пищи.

Хотя сельдереевый сок не является чудодейственным средством для похудения, он может стать полезным дополнением к сбалансированной диете и активному образу жизни.

Уточнения

Сельдере́й — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных спелых плодов овощных или фруктовых культур.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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