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Семь косметических средств, которые не стоит давать другим людям

2:34
Моя семья » Красота и стиль

В мире красоты и ухода за собой важно помнить не только о правильном выборе косметики, но и о соблюдении гигиенических норм. Ведь использование чужих средств и инструментов может привести к неприятным последствиям для здоровья. Мы расскажем о том, какие бьюти-средства и инструменты могут представлять опасность, и как её избежать.

Семь косметических средств, которые не стоит давать другим людям
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM
  1. Тушь для ресниц: опасность — конъюнктивит. Конъюнктива глаза — это своего рода "парадный вход" для бактерий. В отличие от кожи, она не обладает мощной защитной функцией, поэтому подхватить конъюнктивит довольно легко.
  2. Кисти для лица: опасность — бородавки и прыщи. Мягкие кисти, которые часто используются в ванной комнате с повышенной влажностью, — идеальное место для размножения микробов. Возможно, лучше обойтись без пудры, чем потом лечить кожные проблемы у дерматолога.
  3. Косметика в баночке: опасность — высыпания на коже. Мы уверены, что вы сами не всегда успеваете вымыть руки перед тем, как достать средство из упаковки. У ваших подруг и знакомых всё происходит точно так же. Можно использовать одну банку на двоих только в том случае, если речь идёт о креме с помпой.
  4. Пудра: опасность — высыпания на коже. Сухие пудры не удерживают бактерии так же эффективно, как влажные формулы, но микроорганизмов на их поверхности тоже немало, особенно если вы используете спонж для нанесения макияжа.
  5. Помада или блеск для губ: опасность — герпес. Кожа губ очень тонкая и не имеет потовых желез, что делает её более уязвимой для инфекций. Имейте в виду: если у вашей подруги нет внешних проявлений простуды, это ещё не значит, что она не может передать вам инфекцию через помаду или блеск.
  6. Контактные линзы: опасность — инфекционное заболевание глаз. После первого использования линза принимает форму роговицы. Неправильный выбор размера может вызвать дискомфорт и воспаление.
  7. Кусковое мыло: опасность — передача бактерий. Хотя мыло это не совсем бьюти-средство, его совместное использование может способствовать передаче бактерий. Исследования показывают, что совместное использование куска мыла может способствовать передаче таких серьёзных бактерий, как метициллинрезистентный золотистый стафилококк, который может привести к развитию сепсиса и пневмонии.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Гигие́на (от греч. ὑγίεια — «здоровье», ὑγιεινός — «здоровый»; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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